В деревне сырково состоялась большая семейная игра “Будь в Движении”.

Площадкой для проведения этого массового и захватывающего мероприятия стала местная школа.Участники, а это 34 семьи ермолинского поселения, прошли 12 станций, отражающих направления деятельности “Движения Первых” .
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