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Аргументы недели

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«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

В сентябре 2026 года Джулиан Ассанж написал в X три слова: «Я вернулся». Это его первое личное возвращение в публичное пространство более чем за два года — с тех пор, как в июне 2024 года он вышел из британской тюрьмы Белмарш.

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