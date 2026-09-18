«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

В сентябре 2026 года Джулиан Ассанж написал в X три слова: «Я вернулся». Это его первое личное возвращение в публичное пространство более чем за два года — с тех пор, как в июне 2024 года он вышел из британской тюрьмы Белмарш.
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