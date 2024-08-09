Фото: globallookpress.com/Daniel Schoenen Недавние "посадки" высокопоставленных слуг народа вновь подняли злободневную тему.
Когда их лишат запасных аэродромов? Зарубежная недвижимость чиновников. Народ ждет кардинального решения
Комментарии
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Виктор Илюшин
Ну очень понравилось(сарк.): "законопроект отклонили из-за опасения массового увольнения слуг народа." Просто нет слов...и еще,- а почему они не хотят иметь недвижимость в таджикистане, узбекистане, киргизии. Чиновники так любят этот народ, что пол-России уже занято ими. Пусть чиновники поживут в этих странах и почувствуют всю прелесть общения с ними. Только пусть едут без охраны.
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4 час.
Леонид
Никогда. Они же все через кого-то повязаны. И ниточки в части прикрытия и защиты могут привести на самый верх, включительно. Так что "оставь надежду, всяк сюда входящий".
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4 час.
В
Василий
Бред какой-то. Если гарант хотел бы всерьёз взяться за ворьё - первое с чего надо начинать, это запрет депутатам и высшим чиновникам иметь им, и членам семьи иметь "запасные аэродромы". А так что получается - у его секретарши вся семья сплошь члены нато, а потом енералы строят удивленные глаза - как так случилось, что хохлы неправильно воюють?
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1 час.
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