Когда их лишат запасных аэродромов? Зарубежная недвижимость чиновников. Народ ждет кардинального решения

Виктор Илюшин Ну очень понравилось(сарк.): "законопроект отклонили из-за опасения массового увольнения слуг народа." Просто нет слов...и еще,- а почему они не хотят иметь недвижимость в таджикистане, узбекистане, киргизии. Чиновники так любят этот народ, что пол-России уже занято ими. Пусть чиновники поживут в этих странах и почувствуют всю прелесть общения с ними. Только пусть едут без охраны.

Леонид Никогда. Они же все через кого-то повязаны. И ниточки в части прикрытия и защиты могут привести на самый верх, включительно. Так что "оставь надежду, всяк сюда входящий".