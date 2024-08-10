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Царьград

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Климатологи дают России 10 лет. Дальше - погодные катаклизмы

Климатологи дают России 10 лет. Дальше - погодные катаклизмы

Аномальные осадки, штормы, нестерпимая жара, становящаяся причиной лесных пожаров, наводнения - всё это проявления изменения климата.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Поставьте клизму этим климатологам. Это ж надо было от Мелкобритании перейти к России. У нас природные условия совершенно разные. Большая часть России находится близко к Северу, поэтому потепление для нас несет больше плюсов.
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18 час.
Владислав Владислав
А вообще планета живет по своим биоритмам, потепление сменяет похолодание и наоборот. И влияние человека на эти процессы ничтожно.
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18 час.
Владислав Владислав
Один вулкан выбрасывает больше парниковых газов, чем человечество лет за 40 ... если не больше.
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18 час.

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