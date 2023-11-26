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«Милан» начал переговоры по защитнику «Арсенала» Киверу. Лондонцы купили поляка в январе за 25 млн евро

«Милан» начал переговоры по защитнику «Арсенала» Киверу. Лондонцы купили поляка в январе за 25 млн евро

Как сообщает журналист Николо Скира, в настоящее время агенты защитника «Арсенала» находятся в Италии, и в ближайшие дни проведут встречу с представителями «Милана».

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