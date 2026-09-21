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Качиньский подтвердил планы Украины втянуть Польшу в войну с Россией

Качиньский подтвердил планы Украины втянуть Польшу в войну с Россией

Украина пыталась втянуть Польшу в конфликт с Россией путём создания единого государства. Об этом заявил лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, пишет Rzeczpospolita.

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