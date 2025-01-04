Москвич не смог отсудить у магазина компенсацию за не подошедшее девушке кольцо

МОСКВА, 4 января, ФедералПресс. Мужчина не сумел отсудить компенсацию за кольцо стоимостью более 63 тысяч рублей, которое он купил в подарок своей девушке, но оно не подошло ей по размеру, сообщили в Таганском суде Москвы.