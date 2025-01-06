Шаман Анджели: Россия и Украина вздохнули с облегчением после победы Трампа Россия и Украина должны были вздохнуть с облегчением после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов, заявил РИА Новости американец Джейк Анджели, известный как шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне.
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