Шаман Анджели: Россия и Украина вздохнули с облегчением после победы Трампа Россия и Украина должны были вздохнуть с облегчением после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов, заявил РИА Новости американец Джейк Анджели, известный как шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне.