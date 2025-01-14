Байден признал создание США угрозы ядерной конфронтации с Россией

Оказание Штатами поддержки Украине создало риски развязывания ядерной конфронтации с Россией. Об этом во время выступления с финальной внешнеполитической речью, транслируемого на YouTube-канале Белого дома, … .
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