Собянин: ПВО уничтожила 6 беспилотников у Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Министерства обороны ликвидировали шесть вражеских беспилотников, направлявшихся на столицу.
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