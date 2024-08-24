Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Разведка запада докладывает, что Россия и Китай начали перебивать подводные кабели стран НАТО. Доклад CSIS

Разведка запада докладывает, что Россия и Китай начали перебивать подводные кабели стран НАТО. Доклад CSIS

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 16 августа аналитический центр CSIS (представитель гражданской разведки НАТО), выпустил доклад "Защита подводных кабелей: защита киберинфраструктуры в условиях конкуренции великих держав".

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Комментарии
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Eduard
Хорошр бы.Хотя они и самиэто могут сделать,что бы других обвинить!
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Не верю этой вражеской разведке. ВВП очень благородный и добрый человек, не мог он приказать перебить кабель связи, это не порядочно
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4 час.
Дмитрий Боев
Какие китайцы? Какие русские? Всё, что гадится под водой, делают украинские дайверные хулиганы на арендованных польских яхтах. Американская юстиция нам же сказала только что. Недавно. Так что, ищите у места повреждения воткнутый жовто-блвкитный флажок - они их всюду втыкают - и шелуху от семечек - хохлам без них не жизнь.
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2 час.

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