Разведка запада докладывает, что Россия и Китай начали перебивать подводные кабели стран НАТО. Доклад CSIS

Не верю этой вражеской разведке. ВВП очень благородный и добрый человек, не мог он приказать перебить кабель связи, это не порядочно

Дмитрий Боев

Какие китайцы? Какие русские? Всё, что гадится под водой, делают украинские дайверные хулиганы на арендованных польских яхтах. Американская юстиция нам же сказала только что. Недавно. Так что, ищите у места повреждения воткнутый жовто-блвкитный флажок - они их всюду втыкают - и шелуху от семечек - хохлам без них не жизнь.