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Орнелла Мути и ее дочь подали заявление на получение гражданства России

Орнелла Мути и ее дочь подали заявление на получение гражданства России

Найке Ривелли рассказала, что у них с матерью есть русские корни, и они хотят чувствовать себя «по-настоящему дома»Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, сообщила РИА Новости, что они с матерью подали заявление на получение российского гражданства.

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