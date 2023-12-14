14 декабря Владимир Путин проведет объединенную пресс-конференцию

Мероприятие будет весьма "продолжительным и содержательным" Президент России Владимир Путин 14 декабря ответит на вопросы граждан и журналистов в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции.
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