Врач Чернышова: бактериофаги могут помочь при устойчивости к препаратам

Бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам, а ошибки в приеме лекарств повышают этот риск. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о причинах снижения эффективности лечения, передает «Вечерняя Москва» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Украинская правда...
- Y Путин перечислил ...
- M Дмитриев: Европа ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым