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Врач Чернышова: бактериофаги могут помочь при устойчивости к препаратам

Врач Чернышова: бактериофаги могут помочь при устойчивости к препаратам

Бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам, а ошибки в приеме лекарств повышают этот риск. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о причинах снижения эффективности лечения, передает «Вечерняя Москва» .

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