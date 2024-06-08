DM: Россия становится вассальным государством Китая. Комментарии иностранцев.

Вчера 522 прочитали Еще в мае 2014 года, через два месяца после вторжения России в Крым, ее энергетический гигант "Газпром" подписал контракт на 309 миллиардов фунтов стерлингов — крупнейший в своей истории — на поставку газа в Китай.
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