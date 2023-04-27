Несекретные материалы

14 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Миша Потапов
    Уволить десяток генералов вот и экономия.Евгений Пригожин ...
  • Юрий Дельта
    на рижском взморье воздух свеж...Возвращение в сос...
  • Михалыч
    Там, где бухгалтера вместо лошади - телега обязательно погрязнет в жижуЕвгений Пригожин ...

Eurostat доказал пользу российского газа для Европы

Eurostat доказал пользу российского газа для Европы

Статистика и точные факты – упрямая вещь, особенно когда она свидетельствует в пользу России. Конечно, ее можно признать «пропагандой Москвы» и отменить, как это сделала Европа в 2022 году с логикой, здравым смыслом и прагматическим мышлением.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх