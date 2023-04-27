Eurostat доказал пользу российского газа для Европы

Статистика и точные факты – упрямая вещь, особенно когда она свидетельствует в пользу России. Конечно, ее можно признать «пропагандой Москвы» и отменить, как это сделала Европа в 2022 году с логикой, здравым смыслом и прагматическим мышлением.