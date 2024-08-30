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Друг семьи Дурова Рукшин назвал его задержание шагом назад для Франции

Друг семьи Дурова Рукшин назвал его задержание шагом назад для Франции

Друг семьи основателя Telegram Павла Дурова Сергей Рукшин, являющийся основателем Санкт-Петербургского математического центра для одаренных школьников и бывшим преподавателем брата предпринимателя Николая, назвал задержание бизнесмена в Париже большим шагом назад для Франции.

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