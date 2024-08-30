Друг семьи Дурова Рукшин назвал его задержание шагом назад для Франции

Друг семьи основателя Telegram Павла Дурова Сергей Рукшин, являющийся основателем Санкт-Петербургского математического центра для одаренных школьников и бывшим преподавателем брата предпринимателя Николая, назвал задержание бизнесмена в Париже большим шагом назад для Франции.
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