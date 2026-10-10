Омбудсмен Кислицына помогла вернуть в школу педагога с 40-летним стажем

Учительницу сельской школы в Нижегородской области, уволенную после двух дисциплинарных взысканий за один месяц, вернули на прежнее место работы по мировому соглашению, утверждённому судом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Челябинец лишился...
- ЭЛ В Новосибирске пр...
- ЭЛ В Челябинской обл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым