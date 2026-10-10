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Царьград

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Омбудсмен Кислицына помогла вернуть в школу педагога с 40-летним стажем

Омбудсмен Кислицына помогла вернуть в школу педагога с 40-летним стажем

Учительницу сельской школы в Нижегородской области, уволенную после двух дисциплинарных взысканий за один месяц, вернули на прежнее место работы по мировому соглашению, утверждённому судом.

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