Что стоит за решением немецкого «Фонда памяти» исключить Россию и Белоруссию? Не так давно, рассуждая о попытках Запада во что бы то ни стало сохранить на Украине нынешней режим, глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз напомнил о его нацисткой сущности.
Преступление и оправдание
Комментарии
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Иринушка
У нас с потомками фашистов разная память......
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12 час.
И
Иринушка
А мы им не продаем. Они у посредников покупают. Индия например на этом хорошо поднялась.
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12 час.
Надежда
Самое неприятное для нас, что все помнящие те события бюргеры умерли, а молодые не желают принимать то, что когда-то русские разгромили их предков и гнали фашистов до самого Берлина!
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11 час.
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