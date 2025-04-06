Что стоит за решением немецкого «Фонда памяти» исключить Россию и Белоруссию? Не так давно, рассуждая о попытках Запада во что бы то ни стало сохранить на Украине нынешней режим, глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз напомнил о его нацисткой сущности.