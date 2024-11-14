🛣 В Крыму планируют отремонтировать почти 30 дорог в этом году Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, на 2024 год запланирован ремонт 28 автомобильных дорог и 25 мостов.
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🛣 В Крыму планируют отремонтировать почти 30 дорог в этом году Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, на 2024 год запланирован ремонт 28 автомобильных дорог и 25 мостов.