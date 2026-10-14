День отца в России 2025 года выпадает на 19 октября. Узнайте, почему символом праздника стала красная роза для живых пап и белая — для умерших, как правильно поздравить главу семьи и какие региональные традиции существуют в нашей стране.
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