Эксперт по недвижимости Земцова: наценка на загородные дома в аренду в Новый год в среднем вырастает в 3 раза

Наценка на арендные загородные дома для празднования Нового года в среднем вырастает в три раза. Так, стоимость такого жилья в новогодние праздники может доходить до 80-100 тысяч рублей в сутки, сообщила эксперт по недвижимости Елена Земцова сайту «Мир 24».
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