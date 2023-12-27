Эксперт по недвижимости Земцова: наценка на загородные дома в аренду в Новый год в среднем вырастает в 3 раза

Наценка на арендные загородные дома для празднования Нового года в среднем вырастает в три раза. Так, стоимость такого жилья в новогодние праздники может доходить до 80-100 тысяч рублей в сутки, сообщила эксперт по недвижимости Елена Земцова сайту «Мир 24».