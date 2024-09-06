Генпрокуратура попросила суд лишить имущества руководителя департамента Минэка

Генпрокуратура Российской Федерации подала иск в Московский районный суд по Кунцево об изъятии материальных благ Игоря Храновского, руководителя департамента социального и экономического развития Северо-Кавказског федерального округа при ведомстве экономического развития Российской Федерации, взятого под арест исполнительными органами по подозрению во взяточничестве.
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