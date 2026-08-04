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Царьград

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Россельхознадзор обнаружил 5,3 тонны зараженных нектаринов в Екатеринбурге

Россельхознадзор обнаружил 5,3 тонны зараженных нектаринов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обнаружили 5,3 тонны нектаринов из Узбекистана, зараженных бурой монилиозной гнилью. Россельхознадзор провел фитосанитарный контроль и принял решение уничтожить партию, чтобы предотвратить распространение вредного организма.

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