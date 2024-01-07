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    Страна потомков англо-саксонских  воров, разбойников и убийц готова всех своих союзников экономически ухайдокать за р...Только не у Росси...

Только не у России: США впервые предложили Японии не покупать американский СПГ

Только не у России: США впервые предложили Японии не покупать американский СПГ

Руководство Соединенных Штатов ввело санкции против российской отрасли СПГ с прицелом на долгосрочную перспективу.

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Комментарии
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Виктор Синий
Страна потомков англо-саксонских  воров, разбойников и убийц готова всех своих союзников экономически ухайдокать за ради того, чтоб они прекратили все экономические связи с Россией. Евросоюз уже превратился в экономическую и бескультурную   развалину из-за русофобии, следующими будут Япония, Южная  Корея и Австралия. Неумные мериканы, да все тут же возмещается вместо исчезнувшего в нашем мире. Бедная Европа, Япония, Корея  будут покупать все тот же наш газ  и нефть через третьи страны, но только  в три  раза дороже. Мы найдем куда сбывать свои ресурсы, даже увеличим,  благодаря вашим санкциям, их переработку у себя  и продадим готовой продукцией
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