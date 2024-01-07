Только не у России: США впервые предложили Японии не покупать американский СПГ

Виктор Синий

Страна потомков англо-саксонских воров, разбойников и убийц готова всех своих союзников экономически ухайдокать за ради того, чтоб они прекратили все экономические связи с Россией. Евросоюз уже превратился в экономическую и бескультурную развалину из-за русофобии, следующими будут Япония, Южная Корея и Австралия. Неумные мериканы, да все тут же возмещается вместо исчезнувшего в нашем мире. Бедная Европа, Япония, Корея будут покупать все тот же наш газ и нефть через третьи страны, но только в три раза дороже. Мы найдем куда сбывать свои ресурсы, даже увеличим, благодаря вашим санкциям, их переработку у себя и продадим готовой продукцией