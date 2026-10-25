Рассуждения о полном прекращении логистики ВСУ в Черном море, похоже, пока носят поспешный характер Сергей Ищенко Фото: AP/TASS Не думаю, что эта фраза из очередной сводки Министерства обороны РФ за 20 октября надолго задержалась в вашем сознании: «Вооруженные Силы России нанесли удары по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины… В порту Рени под удар попали три сухогруза, осуществлявшие разгрузку грузов военного и двойного назначения.
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а где подводный флот?зачет там наши лодки?
По таким судм надо бить ракетами, а не дронами, чтобы сразу на дно. А подбитые сухогрузы враг просто подтаскивает буксирами к разгрузочным терминалам, и продолжает выгружать технику и боеприпасы. Красивые рапорты "о поражении", это для успокоения народа. А в реалии, оружие продолжает поступать на Украину через порты, и потом стреляет по российским бойцам на ЛСБ. А заявления о повышении денежных запросов с Украины иностранных поставщиков, могут только потешить самоуверенность в успехах, но ни как не уменьшить опасность ударов ВСУ.
«.…слишком много похвальбы.…»!!!