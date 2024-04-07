Нетаньяху: ЦАХАЛ ликвидировал 19 из 24 батальонов ХАМАС за полгода

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля за полгода с начала боевых действий в секторе Газа ликвидировала 19 и 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС .
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