Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кто заказал атаку на русских муфтию Мухетдинову? Простой ответ дал Евгений Спицын

Кто заказал атаку на русских муфтию Мухетдинову? Простой ответ дал Евгений Спицын

© Sergey Elagin/Business Online/Globallookpress Муфтий Дамир Мухетдинов окончательно "отменил" русских, объявив Россию полноправной наследницей Орды, "потому что её домен располагался в городах Булгаре и Сарае", а также заявил, что русские князья были якобы не такими уж и русскими.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
может пора уже нашим ВОИНАМ СВЕТА из ФСБ обратить пристальное внимание на таких вот муфтиев и муслимских проповедникуов русофобов уже в открытую ведущих подрывную деятельность против нашей Родины
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16 час.
Галина Друзина
Разогнать  все диаспоры, пусть  едут в свои аулы и кишлаки, 100 процентов получают деньги от запада.
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