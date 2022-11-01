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У «Баварии» и Павара нет сильной заинтересованности в продлении контракта. Игрок недоволен положением в клубе

Стало известно, почему Бенжамен Павар недоволен своим положением в «Баварии». Ранее сообщалось, что защитник первым покинул стадион после игры с «Майнцем» (6:2), где остался в запасе и вышел на поле во втором тайме, а вчера первым ушел с тренировки.

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