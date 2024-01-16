Bloomberg узнало о намерении США заставить Зеленского перейти к обороне

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в кулуарах форума в Давосе передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому послание о необходимости изменения военной стратегии Киева с наступательной на оборонительную.
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