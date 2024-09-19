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Отец Захарченко обратился к Путину за поддержкой после клеветы на сына

Отец Захарченко обратился к Путину за поддержкой после клеветы на сына

Отец первого главы ДНР Александра Захарченко, Владимир Николаевич Захарченко, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о поддержке после того, как в эфире телеканала RTVI некий Христофоров оклеветал его сына.

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