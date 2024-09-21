Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с калининградской «Балтикой»

Сегодня туляки проведут очередной матч в чемпионате Первой лиги. В нашей статье представляем соперника, сравниваем трансферную стоимость команд и рассказываем в каком состоянии оппоненты подошли к этому матчу.
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