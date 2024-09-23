На Алтае подсчитали работников с зарплатой выше "порогового значения"

В качестве основного показателя в рейтинге регионов использовано количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых Алтайский край занял 64-е место из 85 (данные по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по доле высокопроизводительных мест, сообщает РИА Новости.