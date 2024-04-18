Таиланд запускает новые типы виз для туристов

Сообщение было опубликовано в официальном блоге Министерства туризма Таиланда. В нём говорится о том, что страна планирует запустить три новые категории виз - для экотуристов, астротуристов и цифровых кочевников.
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