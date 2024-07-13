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Петербургский дневник

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В Невском лесопарке 14 и 21 июля пройдет туристический поход для подростков

В Невском лесопарке 14 и 21 июля пройдет туристический поход для подростков

Участие бесплатное В рамках межрегионального молодежного туристического марафона «Сила команды» и при грантовой поддержке Движения Первых в Невском лесопарке пройдет туристический поход для подростков от 11 до 17 лет, рассказали в телеграм-канале «Парки Петербурга».

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