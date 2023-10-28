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Это еще не бунт. Но он явно назревает

"Маски-шоу, бандиты пришли! Бумаги покажи, на каком основании ты здесь? Кто у вас старший, ээ? Зачем стоите здеся? Отошли отсюда, слышите!"По сети расходится видео с очередного рейда против преступлений мигрантов и нелегалов.

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