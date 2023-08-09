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Монфис в матче с Циципасом впервые за 1,5 года обыграл теннисиста топ-5

Гаэль Монфис обыграл Стефаноса Циципаса во втором круге «Мастерса» в Торонто – 4:6, 3:6. Победа над Циципасом стала для француза 35-й в 120 матчах с топ-10.

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