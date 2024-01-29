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Возлюбленный Агата Муцениеце признался в любви другой

Возлюбленный Агата Муцениеце признался в любви другой

Возлюбленного Агаты Муцениеце заметили флиртующим с подругой актрисы Ресторатор Владимир Перельман переключил свое внимание с Агаты Муцениеце на ее подругу — основательницу бренда Lesyanebo Олесю Шиповскую.

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