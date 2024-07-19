Как превратить квартиру в антистресс-пространство

Рассказываем, как создать из квартиры место, где вы быстро сможете восстанавливать силы. Ежедневный стресс присутствует в жизни каждого и накладывает свой отпечаток: непрекращающиеся звонки, сотни сообщений в мессенджерах, рабочие встречи и все это вперемешку с личными бытовыми делами — все это выводит нашу внутреннюю систему из равновесия.