Маск обвинил "главного спонсора демократов" Сороса в ненависти к людям

REUTERS/Gonzalo Fuentes Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск назвал другого американского миллиардера и главу фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса "фундаментальным" человеконенавистником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии