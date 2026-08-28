В Саратовской области при столкновении судна с опорой погиб один человек

В Саратовской области произошло столкновение маломерного судна с береговой опорой на реке Волга, в результате чего погиб человек.
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