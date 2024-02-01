Марк Аллен и Джон Хиггинс схлестнутся в захватывающем матче на German Masters 2024

Джон Хиггинс одержал победу над талантливым китайцем Чжоу Юэлуном, Марк Аллен нанес поражение Джо О’Коннору, Мэттью Селт проиграл Джадду Трампу, действующий Чемпион Аллистер Картер продолжает защиту своего титула, Зак Сурети впервые вышел в 1/8 финала на рейтинговом турнире после победы над Эллиотом Слессором, а Джулиан Леклерк и Райан Дэй также выиграли свои матчи в 1/16 финала на турнире German Masters 2024 в Берлине, сообщает WST.