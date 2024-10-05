Немцы заговорили о ремонте «Северных потоков» — почему для России это неактуально

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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А
Александр
Первым делом Украина. А продавать -сжиженный или продукты переработки. После разборки с Украиной и НАТО. А пока хохлам вместо ракет поставляют заводы для их сборки. Так будут нас разводить.
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21 час.

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