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FiNE NEWS

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Женщина-водитель пострадала при атаке дрона в Брянской области

30 августа 2026 года в Стародубском районе Брянской области произошла атака украинского дрона-камикадзе на движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина.

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