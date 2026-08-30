Женщина-водитель пострадала при атаке дрона в Брянской области

30 августа 2026 года в Стародубском районе Брянской области произошла атака украинского дрона-камикадзе на движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г «Тирзетта» или «п...
- Суд спас Кристу П...
- Загадочный диноза...
Загрузка комментариев…