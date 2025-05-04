Ермак опубликовал изображение горящего Кремля: Москва ответила резкой критикой

Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, разместил в Telegram изображение горящего Кремля. Родион Мирошник из МИД России назвал это "звериной истерикой", а Мария Захарова раскритиковала выбор картин в кабинете Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии