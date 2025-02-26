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Все наёмники из США покидают зону боевых действий

Все наёмники из США покидают зону боевых действий

Автор: Алексей Суконкин Сейчас будет много интересного. Начало истории вполне себе заурядное и банальное: на одном из участков фронта (товарищи попросили не называть конкретное направление) на наши позиции вышел некий военный деятель в форме ВСУ, намерения которого передовой дозор не распознал (и не хотел), и на всякий случай прострелил ему черепушку, хотя тот и пытался о чём-то махать руками и радостно улыбаться.

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