Бывший замминистра Тука: в мае Зеленский по закону лишится части полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий в мае. Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
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