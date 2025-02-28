Неделя моды в Милане: Елена Перминова, Майя Хоук, Ольга Карпуть и Кристина Романова на показе Prada

В рамках Недели моды в Милане прошёл показ осенней коллекции Prada. Шоу посетили: актриса и дочь Умы Турман Майя Хоук, Галь Гадот, Жюльет Бинош, Хантер Шафер и российские селебрити: Елена Перминова с подругой, девушкой миллиардера Владислава Доронина Кристиной Романовой, Ольга Карпуть, Ксения Чилингарова и Оксана Бондаренко с дочерью Алиной.
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