Против журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье о фейках

СК считает, что он распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ на Украине. В отношении журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России на Украине.
СК считает, что он распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ на Украине. В отношении журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России на Украине.
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