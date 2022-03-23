ТехРосИнфо

26 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Вот и чубайса в помощь отправили...Медведев: РФ хоче...
  • Nikolay Kuchkov
    И тут нужно ударить первыми-пошевелить разлом САН-Андреас,сразу сдуются не только штаты но и грейт британ,все побереж...Враг у порога: В ...
  • Святослав Петров
    "Лефортовский суд Москвы признал,...  Анального виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере". - Опустят ...Суд признал Алекс...

Против журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье о фейках

Против журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье о фейках

СК считает, что он распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ на Украине.   В отношении журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх