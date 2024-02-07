Отказ китайского банка от работы с Россией назвали корректным

Китайский банк Chouzhou Commercial отказался от расчетов с клиентами из России по причине американских санкций, однако в отличие от западных финансовых организаций сделал это корректно, предупредив партнеров заранее.
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